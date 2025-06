Lavori sul nuovo impianto di illuminazione sopralluogo allo stadio Oreste Granillo

Proseguono con entusiasmo i lavori di riqualificazione energetica dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, un passo importante verso un impianto più sostenibile e moderno. Nelle ultime ore, un sopralluogo tecnico ha monitorato l’avanzamento delle nuove installazioni di illuminazione, con la presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Giuseppe. Questo intervento rappresenta un investimento strategico per la città, migliorando qualità e sicurezza degli eventi sportivi e culturali che animano lo stadio.

Proseguono i lavori di riqualificazione energetica dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Nelle scorse ore si è svolto Un sopralluogo tecnico per verificare l'avanzamento delle attività relative alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. Presenti il sindaco Giuseppe.

