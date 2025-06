Lavori per l' Alta Velocità chiusa per 21 giorni la linea Verona-Vicenza

L’estate si preannuncia nuovamente all’insegna delle sfide per i pendolari: la linea Verona-Vicenza sarà chiusa per 21 giorni, dal 4 al 25 agosto, per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla Tav. Come nel passato, questa interruzione rappresenta un momento cruciale per migliorare il servizio futuro, ma anche una fonte di disagi temporanei. Resta con noi per scoprire tutte le alternative e le novità in arrivo.

Come nell'estate scorsa, anche nel prossimo mese di agosto la linea ferroviaria Verona-Vicenza subirà un'interruzione per consentire i lavori di realizzazione della Tav. Come già anticipato da Rfi, gli interventi obbligheranno ad uno stop dei treni per 21 giorni, dal 4 al 25 agosto, ed oggi, 19.

