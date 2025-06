Lavori milionari conclusi | inaugurato il nuovo volto della Galleria Vittoria con un' anima green

Un nuovo capitolo si apre per la Galleria Vittoria, ora con un volto più sostenibile e luminoso. L'inaugurazione di mercoledì pomeriggio ha attirato l'attenzione di autorità e cittadini, testimoniando un investimento da milioni di euro che trasforma questo spazio storico in un esempio di innovazione e rispetto per l’ambiente. La rinascita dei giardini e il progetto green sono solo l’inizio di un futuro promettente per questa icona urbana, che continuerà a sorprendere e coinvolgere tutti noi.

Splende una nuova luce sui giardini di Galleria Vittoria. L'inaugurazione è avvenuta mercoledì pomeriggio alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani, della dirigente del Servizio pianificazione urbanistica Simona Savini, della direttrice dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Lavori milionari conclusi: inaugurato il nuovo volto della Galleria Vittoria con un'anima green

