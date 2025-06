Lavori di rinnovamento chiude l' ufficio postale a Bovino | Rischio gravi disservizi per la popolazione

La chiusura dell’ufficio postale di Bovino per oltre 40 giorni, necessaria per i lavori infrastrutturali legati al Piano PNRR e al progetto Polis, rischia di causare gravi disservizi alla popolazione. La comunità si trova ora ad affrontare un periodo di difficoltà nei servizi essenziali, con possibili ripercussioni sulla vita quotidiana e sull’economia locale. Una soluzione tempestiva è ormai indispensabile per mitigare questi effetti e garantire continuità ai cittadini.

Ufficio postale chiuso per oltre 40 giorni a Bovino. La chiusura si è resa necessaria per consentire i lavori infrastrutturali nell'ambito del Piano complementare Pnrr con il progetto Polis - Casa dei servizi di Cittadinanza digitale - promosso dal Governo. Tuttavia, la chiusura rischia di.

In questa notizia si parla di: lavori - ufficio - postale - bovino

