Lavori di manutenzione per nuovi allacciamenti tratto di strada interdetto al traffico

Per garantire un servizio più efficiente e sicuro, il tratto di via Cantarana tra via Ludovico il Moro e via Porto Romana sarà interdetto al traffico venerdì 19 giugno, dalle 8.30 alle 17.30, per lavori di manutenzione straordinaria. Ti invitiamo a restare aggiornato iscrivendoti al canale WhatsApp di FerraraToday: così potrai conoscere in tempo reale tutte le novità e evitare disagi improvvisi.

Nella giornata di venerdì 19 giugno, dalle 8.30 fino alle 17.30, il tratto di strada di via Cantarana tra via Ludovico il Moro e via Porto Romana sarà interdetto al traffico. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Il provvedimento è a causa di lavori di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori di manutenzione per nuovi allacciamenti, tratto di strada interdetto al traffico

In questa notizia si parla di: lavori - manutenzione - tratto - strada

Decoro urbano zona industriale, iniziati i lavori di manutenzione del verde - Nel perseguire il progetto di decoro urbano e sicurezza, sono partiti i lavori di manutenzione del verde nella zona industriale di Galatina.

Dal 19 giugno iniziano i lavori di riqualificazione del primo tratto di via Matteotti, con modifiche alla viabilità e chiusure temporanee. L’intervento completa il restyling della strada, puntando su sicurezza e manutenzione ordinaria. Vai su Facebook

Lavori di manutenzione per nuovi allacciamenti, tratto di strada interdetto al traffico; Manutenzione strade a Poggibonsi: lavori di asfaltatura in via della Pancole; Strade Comunali: l'elenco dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati.

Manutenzione strade: lavori di asfaltatura in via della Pancole a Poggibonsi - Prosegue il piano di manutenzioni stradali messo in campo dall’amministrazione comunale. gonews.it scrive

Manutenzione strade a Poggibonsi: lavori di asfaltatura in via della Pancole - Dal 26 giugno lavori di asfaltatura a Poggibonsi: prosegue il piano messo in campo dall’amministrazione comunale ... Segnala sienafree.it