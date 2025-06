Lavori da un milione di euro alla stazione | ecco le modifiche alla circolazione dei treni

Se lavori da un milione di euro alla stazione, è fondamentale conoscere le modifiche alla circolazione dei treni. Dal 21 al 23 giugno 2025, infatti, la linea Napoli – Roma (via Cassino) subirà variazioni per permettere importanti interventi di manutenzione a Rocca D’Evandro. Questi lavori, essenziali per migliorare il servizio, comporteranno alcune modifiche al programma di viaggio, garantendo sicurezza e efficienza a lungo termine. Ecco tutto quello che devi sapere.

Dalle 6.30 del giorno 21 giugno alle 4.30 del giorno 23 giugno 2025 sarà modificato il programma di circolazione sulla linea Napoli – Roma (via Cassino) per consentire i lavori di manutenzione nella stazione di Rocca D’Evandro. Gli interventi, si legge in una nota di Rfi, riguardano il rinnovo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lavori da un milione di euro alla stazione: ecco le modifiche alla circolazione dei treni

