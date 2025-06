Lavori anti alluvione A Marotta weekend di disagi

Il weekend di Marotta si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di resilienza: lavori anti-alluvione, fondamentali per la sicurezza futura, porteranno a chiusure e disagi significativi. Quarantadue ore di chiusura della Strada Statale 16 e diciassette di stop totale alla linea ferroviaria Adriatica, con circostanze che richiedono pazienza e collaborazione da parte di tutti. Ma sono interventi necessari per proteggere il territorio e garantire un futuro più sicuro.

Quarantadue ore di chiusura di un tratto di Statale 16 e diciassette ore di stop totale della linea ferroviaria Adriatica, accompagnate, prima e dopo, quest'ultime, da un circolazione a binario unico. Sono le conseguenze che si verificheranno tra sabato e domenica per i lavori riguardanti la realizzazione dell'attraversamento del canale per la raccolta delle acque meteoriche sotto le due infrastrutture viarie a Marotta nord, finalizzate a porre fine agli allagamenti della zona ad ogni abbondante precipitazione. Secondo le informazioni fornite dall'amministrazione comunale di Mondolfo guidata dal sindaco Nicola Barbieri, il tratto di Statale 16 del cantiere sarà compreso nei 100 metri circa tra la pizzeria 'Lo Sfizio' a sud e il passaggio pedonale all'altezza dell'Hotel Garden a nord.

