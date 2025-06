Lavori all’interno della galleria sull' E45 | le modifiche alla viabilità

Nuovi interventi sull'E45: Anas sta eseguendo lavori notturni di ripristino della pavimentazione nella galleria Lago di Quarto, in direzione sud. Questa strategia mira a minimizzare i disagi per gli automobilisti, garantendo al contempo una viabilità più sicura e efficiente. Restate aggiornati sulle novità e pianificate con attenzione i vostri spostamenti, perché il miglioramento della rete stradale continua per offrirvi un viaggio più confortevole e sicuro.

Nuovi lavori sull'E45. Anas ha programmato l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione all'interno della galleria 'Lago di Quarto' in direzione sud. Per limitare più possibile i disagi le attività saranno svolte esclusivamente in orario notturno, dalle ore 21 alle 6 del mattino.

In questa notizia si parla di: lavori - interno - galleria - modifiche

