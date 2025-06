L’Avis ha festeggiato i 50 anni di attività

L’Avis di Cerreto d’Esi ha recentemente celebrato il suo 50° anniversario, un traguardo che testimonia decenni di altruismo e dedizione. Cinquant’anni di impegno silenzioso e costante, durante i quali tante donne e uomini hanno scelto di donare una parte di sé per salvare vite umane. Questo momento speciale rappresenta un inno alla solidarietà e alla generosità. "Desidero esprimere un sentito grazie" – dice il sindaco David Grillini – un riconoscimento doveroso a chi fa della donazione un gesto di grande valore sociale.

Cinquant’anni di impegno, altruismo e dedizione sono un traguardo straordinario che racconta la storia di tante donne e uomini che, in silenzio e con costanza, hanno scelto di donare una parte di sé per salvare la vita degli altri. Un gesto semplice ma di un valore inestimabile. La celebrazione è stata grande per il 50esimo anniversario dell’Avis di Cerreto d’Esi. "Desidero esprimere un sentito grazie – dice il sindaco David Grillini -. Uno speciale va al presidente Franco Pataracchia e a tutto il direttivo per l’organizzazione impeccabile e per il lavoro che svolgono quotidianamente con passione e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it