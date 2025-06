L’autogol della Juventus da Trump una scelta comunicativa inspiegabile

L’episodio dell’autogol della Juventus, con Trump coinvolto come protagonista, ha scatenato un acceso dibattito: una scelta comunicativa inspiegabile che ha sollevato più domande che risposte. La storia di questa squadra, tra alti e bassi, si intreccia con eventi clamorosi e decisioni discutibili, come il teatrino alla Casa Bianca. Ma cosa ci interessa davvero? Scopriamolo insieme.

Juve, storia di un gran squallore. C’era davvero bisogno di infliggersi l’imbarazzante teatrino alla Casa Bianca (e nera), con i giocatori in versione belle statuine a fare il bacia-pantofole a Donald Trump mentre quello minacciava di sganciare bombe sull’ Iran? Gatti 6 anni fa faceva il piastrellista McKennie stava per sputare il pollo fritto Dusan era in hotel con 6 escort Ora sono tutti i media del mondo, e sulla lista nera di ogni cellula terrorista, associazione LGBT+ e cartello narcos che traffica migranti. Non se ne esce. pic.twitter.comWWb92TYkv2 — SandroSca (@SandroSca) June 19, 2025 La scena surreale è rimbalzata ovunque, soprattutto sui social, buona per ogni tipo di meme: gli sguardi di disgusto dei giocatori verso il presidente americano, le strette di mano mosce, ma più in generale quel senso di autogol comunicativo che rischia di rimanere nei libri di storia dalla parte sbagliata, con Federico Gatti da Rivoli e compagni dietro l’uomo più potente (e divisivo) del mondo nei momenti in cui si decidono i destini del Medio Oriente e di conseguenza gli equilibri globali. 🔗 Leggi su Lettera43.it