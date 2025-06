L' auto che viene speronata e l' inseguimento a folle velocità | Paolo Zuppardo ucciso a colpi di pistola

Un dramma che scuote la tranquilla Avola: un inseguimento a folle velocità si conclude con un tragico omicidio. Paolo Zuppardo, 48 anni, perde la vita in una sparatoria al termine di una sequenza di eventi violenti, tra incidenti e inseguimenti. La comunità è sconvolta davanti a una vicenda che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e il controllo del territorio. La verità emerge lentamente tra ombre e sospetti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Omicidio ad Avola, in provincia di Siracusa. Un uomo di 48 anni, Paolo Zuppardo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sembra che la sparatoria sia stata preceduta da un incidente e un inseguimento in auto per le vie del paese. Omicidio ad Avola, ucciso Paolo Zuppardo Secondo una.

