L' Asso di Biffi Per gli industriali lombardi arriva il nuovo presidente proiettato nelle tecnologie

Un nuovo capitolo si apre per Assolombarda: con Alvise Biffi alla guida, giovane talento nel mondo industriale e innovativo propulsore delle tecnologie, l’associazione si prepara a affrontare sfide e opportunità di un futuro sempre più digitale. È il momento di scoprire come questa transizione influenzerà il panorama economico lombardo e oltre. Per saperne di più, continua a leggere il nostro approfondimento.

Oggi Alessandro Spada lascia la guida di Assolombarda ad Alvise Biffi, candidato unico alla successione e giovane promessa del sistema imprenditoriale italiano.

