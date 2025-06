L’ASL Salerno e il Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge e del Sentiero degli Dei | il via ai due progetti

L’accordo tra ASL Salerno e il Comune di Positano segna un importante passo avanti nella tutela delle bellezze locali. Con i progetti “Spiagge Sicure a Positano 2025” e “Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025”, si mira a garantire un’estate sicura e rilassante ai visitatori, promuovendo la collaborazione tra enti e comunità. Un impegno concreto per preservare e valorizzare un patrimonio unico, assicurando che ogni esperienza sia piacevole e sicura.

Sottoscritto dal Direttore Generale Gennaro sosto e dal Sindaco di Positano Giuseppe Guida il protocollo d’intesa in riferimento ai progetti “ Spiagge Sicure a Positano 2025 ” e “ Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025 ”. La finalità dei due progetti, che hanno cadenza annuale, è quella di avviare un percorso, attraverso la collaborazione tra l’ ASL Salerno e il Comune di Positano, per assicurare ai fruitori delle spiagge del comune di Positano e del percorso naturalistico “Sentiero degli Dei”, un servizio di primo soccorso, una assistenza sanitaria e delle attività di informazione e prevenzione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - L’ASL Salerno e il Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge e del Sentiero degli Dei: il via ai due progetti

In questa notizia si parla di: positano - comune - spiagge - sentiero

Asl e Comune Positano insieme per la sicurezza a mare; Asl Salerno e Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge; Positano, estate sicura per residenti e turisti grazie alla sinergia tra Comune, Asl Salerno e Croce Rossa.

Positano festeggia la Bandiera Blu 2025: cerimonia il 21 giugno alla Spiaggia Grande - Un riconoscimento che si rinnova, una festa che coinvolge l'intera comunità: sabato 21 giugno 2025, alle ore 19:30, la suggestiva cornice della Spiaggia Grande ospiterà la Cerimonia di Conferimento de ... Secondo ilvescovado.it

Sentiero degli Dei in sicurezza, intesa tra Comune di Positano e Asl per un punto di primo soccorso - «Così come fatto con l’accordo Spiagge sicure, il Comune di Positano garantisce servizi ... Da ilmattino.it