L'ASL Salerno e il Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge e del Sentiero degli Dei | il via ai due progetti

Salerno e Positano uniscono le forze per tutelare i visitatori delle loro meravigliose spiagge e del suggestivo Sentiero degli Dei. Con i progetti “Spiagge Sicure a Positano 2025” e “Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025”, si apre un nuovo capitolo di collaborazione tra ASL Salerno e il Comune. L’obiettivo è garantire sicurezza, tutela ambientale e un’esperienza indimenticabile per tutti, promuovendo un turismo consapevole e responsabile.

Sottoscritto  dal Direttore Generale Gennaro sosto e dal Sindaco di Positano Giuseppe Guida  il protocollo d’intesa in riferimento ai progetti “ Spiagge Sicure a Positano 2025 ” e “ Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025 ”. La finalitĂ dei due progetti, che hanno cadenza annuale, è quella di avviare un percorso, attraverso la collaborazione tra l’ ASL Salerno e il Comune di Positano, per assicurare ai fruitori delle spiagge del comune di Positano e del percorso naturalistico “Sentiero degli Dei”, un servizio di primo soccorso, una assistenza sanitaria e delle attivitĂ di informazione e prevenzione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - L’ASL Salerno e il Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge e del Sentiero degli Dei: il via ai due progetti

In questa notizia si parla di: positano - comune - spiagge - sentiero

