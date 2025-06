Lasciava Chucky sulla mia sedia banchiere tormenta dipendente con scherzi e viene denunciato

Una ex dipendente di Truist Bank in Carolina del Nord ha deciso di fare giustizia, denunciando il suo ex datore di lavoro per un episodio inquietante: un responsabile avrebbe piazzato una bambola di Chucky sulla sua sedia, sfruttando la sua paura delle bambole. Un gesto che va oltre il semplice scherzo, rivelando un ambiente di lavoro poco rispettoso. La causa evidenzia l’importanza del rispetto e della sensibilità sul posto di lavoro, e potrebbe aprire una nuova battaglia contro i comportamenti intimidatori.

Un' ex dipendente di una banca con sede nella Carolina del Nord ha fatto causa al suo ex datore di lavoro dopo aver affermato che un suo responsabile aveva messo una bambola di Chucky sulla sedia del suo ufficio, nonostante sapesse che la donna aveva paura delle bambole. Secondo una denuncia presentata contro Truist Bank, il 21 maggio, presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale della Carolina del Nord, ottenuta e esaminata da PEOPLE, Debra Jones ha dichiarato di aver iniziato a lavorare presso Truist a Rocky Mount, NC, nell'aprile 2024. I documenti del tribunale affermavano che a Jones fosse stata diagnosticata " depressione maggiore, disturbo d'ansia generalizzato e vitiligine, una malattia autoimmune ".

