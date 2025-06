L’ascesa al trono dell’ex Principe di Napoli? Si deve attendere l’estate 2027

L’attesa per l’ascesa al trono dell’ex principe di Napoli si farà attendere fino all’estate 2027, ma nel cuore di Bergamo, via Pignolo, un tesoro nascosto sta per rivelarsi. Tra passanti e turisti, pochi immaginano l’imponenza dell’ex Principe di Napoli, un complesso di 1.600 metri quadri protagonista di un progetto di riqualificazione che promette di trasformare questo angolo di città. Entrare sarà una sorpresa anche per gli addetti...

Bergamo. In via Pignolo passano ogni giorno centinaia di persone: residenti e turisti, ma anche lavoratori in pausa pranzo o in cerca di un caffé. In pochi, dalla strada, si rendono conto della grandezza del complesso che si affaccia sul borgo al civico 11: l’ ex Principe di Napoli, 1.600 metri quadri di proprietà comunali oggetto di un progetto di riqualificazione affidato alla Rinascimento Holding. “Entrare è una sorpresa anche per gli addetti ai lavori”, confida l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini mentre, insieme al direttore lavori Leonardo Angelini, accompagna i giornalisti all’interno del complesso in occasione di un sopralluogo al cantiere nella mattina di giovedì 19 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “L’ascesa al trono” dell’ex Principe di Napoli? Si deve attendere l’estate 2027

