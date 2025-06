L'appello di Papa Leone XIV contro la guerra | Mettiamoci insieme evitiamo a tutti i costi l'uso delle armi

In un appello commovente e urgente, Papa Leone XIV invita la comunità internazionale a unirsi contro la guerra, sottolineando il dramma degli innocenti e la necessità di cercare soluzioni pacifiche. La sua voce risuona come un richiamo alla responsabilità di tutte le nazioni: “Mettiamoci insieme, evitiamo a tutti i costi l’uso delle armi.” È tempo di agire con cuore e saggezza, per costruire un futuro di pace e speranza. Continua a leggere.

Il nuovo accorato appello di Papa Leone XIV contro la guerra, sia in Medio Oriente che nel resto del mondo: "È una situazione preoccupante, mettiamoci insieme a cercare soluzioni. Ci son tanti innocenti che stanno morendo. Bisogna evitare a tutti i costi l'uso delle armi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Papa Leone XIV: un appello per i giornalisti perseguitati e un incontro telefonico con Zelensky - Nel cuore del Vaticano, Papa Leone XIV ha lanciato un appello appassionato per la libertà di stampa, sostenendo i giornalisti perseguitati.

