Giuseppe Conte fa un appello ai leader progressisti dell’UE: riuniamoci all’Aia durante il vertice NATO per opporci al massiccio aumento delle spese militari. In una lettera aperta, invita a un confronto per fermare il riarmo e promuovere una strategia di pace e dialogo. È il momento di unire le forze e chiedere un futuro senza guerre, perché la vera forza dell’Europa risiede nel suo impegno per la pace e la diplomazia.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha scritto una lettera aperta - pubblicata da diversi quotidiani - ai leader europei progressisti per riunirsi a l'Aia nei giorni del vertice Nato (24 e 25 giugno) e avviare un confronto contro il riarmo. “Se la proposta di aumentare le spese del comparto della difesa fino al 5 per cento del pil venisse accolta – scrive Conte – i soli paesi europei aderenti alla Nato spenderebbero oltre 500 miliardi di euro in più all'anno, quasi triplicando la spesa attuale. Se questo aumento venisse contenuto al 3,5 per cento del pil, la spesa salirebbe di 270 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'appello di Conte ai progressisti Ue contro il riarmo: “Riuniamoci a L'Aia per fermare la Nato”

Spese per armi ed esercito, all’Italia servirebbero 100 miliardi per soddisfare la Nato. Conte: “Follia”. Giovedì Rutte incontra Meloni - In vista dell’atteso incontro tra Giorgia Meloni e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, riflettiamo sugli ingenti investimenti richiesti all’Italia per la difesa.

