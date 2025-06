L’appello della Cina a Israele | Cessare immediatamente il fuoco

In un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, la Cina si fa avanti con un appello deciso: chiedere a Israele e Iran di cessare immediatamente il fuoco. Un messaggio chiaro che invita tutte le parti a mettere da parte le ostilitĂ e a lavorare per la pace. La regione aspetta con trepidazione segnali di disarmo e dialogo, fondamentali per stabilizzare un'area cruciale e delicata.

Nel pieno delle crescenti tensioni in Medio Oriente, la Cina ha lanciato un appello diretto alle parti coinvolte nel conflitto tra Israele e Iran, sollecitando una cessazione immediata delle ostilitĂ . Un messaggio chiaro, rivolto soprattutto a Israele, affinchĂ© ponga fine ai combattimenti e favorisca un percorso di de-escalation nella regione. Leggi anche: Israele- Iran, la vendetta di Teheran: centinaia di missili su Israele. Grossi: "Contaminazione radiologica a Natanz" La posizione ufficiale di Pechino. Durante il consueto incontro con la stampa, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha reso nota la posizione del governo di Pechino, sottolineando con fermezza l'urgenza di un'inversione di rotta sul piano militare.

