L’antitrust dell’Ue dà il via libera ‘con condizioni’ a Ops Unicredit su Banco Bpm

L'Antitrust dell'UE ha dato il via libera, con condizioni, all'acquisizione di Banco BPM da parte di Unicredit. Dopo l'ok del Consiglio dei Ministri dello scorso aprile, oggi arriva l’approvazione ufficiale dalla Commissione europea, che richiede impegni specifici per tutelare la concorrenza nel mercato bancario italiano. Questa mossa strategica potrebbe rivoluzionare il panorama finanziario nazionale, aprendo nuove opportunità e sfide per clienti e investitori. Scopriamo insieme cosa comporta questa importante operazione.

Dopo i l via libera dello scorso aprile da parte del Cdm, anche la Commissione europea ha approvato la proposta di acquisizione di Banco BPM da parte di Unicredit. L’approvazione odierna della fusione da parte della Commissione è subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti da Unicredit per rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative al livello di concorrenza nel settore bancario italiano. Parallelamente, la Commissione ha respinto la richiesta dell’autorità garante della concorrenza italiana di rinviare la fusione alla sua valutazione ai sensi della normativa italiana sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’antitrust dell’Ue dà il via libera ‘con condizioni’ a Ops Unicredit su Banco Bpm

Andrea Orcel ci prova da mesi con Banco Bpm, ma la scalata si è trasformata in un percorso a ostacoli tra Bruxelles, Roma e Berlino. L'Unione europea (Ue) potrebbe dare il via libera all'acquisizione in cambio della cessione di 206 filiali, ma il governo italian

