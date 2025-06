L’anello della solidarietà a Narni si scende in campo per Emergency | Venite tutti allo stadio

Vivi l’emozione di una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà! Venerdì 27 giugno alle 17.30, lo stadio Moreno Gubbiotti di Narni si trasformerà in un palcoscenico di passione e impegno con la prima edizione del torneo “L’anello della solidarietà”. Un’occasione unica per sostenere Emergency e rafforzare il senso di comunità. Non mancate: venite a tifare e a fare del bene insieme a noi!

Venerdi 27 giugno alle 17.30 allo stadio Moreno Gubbiotti di Narni avrà luogo la prima edizione del torneo “L’anello della solidarietà”. Si tratta di un torneo calcistico che vedrà scendere in campo le rappresentative dell’amministrazione comunale, dei terzieri Mezule, Fraporta, Santa Maria e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “L’anello della solidarietà”, a Narni si scende in campo per Emergency: “Venite tutti allo stadio”

