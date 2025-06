Lanciano un gabbiano ferito come fosse una palla | ragazzi denunciati per maltrattamenti

Un episodio scioccante scuote la tranquillità di Lucca: cinque giovani, invece di mostrare compassione, si sono divertiti a lanciare un gabbiano ferito come fosse una semplice palla da spiaggia. Un gesto deplorevole che ha suscitato sdegno e condanna. La polizia ha prontamente denunciato i responsabili per maltrattamento di animali, dimostrando che il rispetto e la tutela degli esseri viventi devono essere valori condivisi da tutti.

Lucca, 19 giugno 2025 - Ridevano, scherzavano, e intanto si lanciavano un gabbiano ferito come se fosse un pallone da spiaggia. Cinque giovani cittadini marocchini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni e residenti in provincia di Lucca, sono stati denunciati dalla polizia di Stato per maltrattamento di animali. Il gesto, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 giugno sulla riva del fiume Serchio, in via della Scogliera, è stato segnalato da un ragazzo di 19 anni, che ha assistito all’intera scena e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’intervento è scattato poco dopo le 17. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, che hanno raccolto la testimonianza del giovane e individuato i responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lanciano un gabbiano ferito come fosse una palla: ragazzi denunciati per maltrattamenti

