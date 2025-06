Lancia sassi contro la chiesa e la danneggia | bloccato dagli agenti della Polizia Locale L’increscioso episodio a Cisterna

Un episodio increscioso scuote la tranquillità di Cisterna: un giovane straniero di 21 anni ha lanciato sassi contro la chiesa di San Francesco, danneggiando portone e vetrate. Fortunatamente, l’intervento rapido della Polizia Locale ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per la sicurezza. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che scuote la nostra comunità.

Un intervento tempestivo da parte della Polizia Locale di Cisterna ha permesso di fermare un giovane cittadino straniero di 21 anni, che stava danneggiando il portone e le vetrate della Chiesa di San Francesco, situata in Piazza Caduti in Guerra. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 19 giugno, intorno alle 11.45, quando alcuni passanti hanno notato il giovane impegnato a lanciare grossi sassi contro la struttura religiosa. Intervento immediato della Polizia Locale. La pattuglia automontata della Polizia Locale, già in zona per un'attività di controllo del territorio, è intervenuta prontamente.