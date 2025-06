L’analisi | una risorsa chiamata ‘laicato cattolico’

L’analisi del ruolo del laicato cattolico emerge come una risorsa fondamentale per la vita sociale e politica. Il festival ‘Ditelo Sui Tetti’, con oltre cento associazioni, ha rafforzato il dialogo tra il governo e questa componente significativa della comunità. L’impegno è di rispettare l’antropologia cristiana in modo ragionevole, senza mettere in discussione le leggi vigenti, ma creando un ponte di dialogo e collaborazione costruttiva.

Roma, 19 giugno 2025 – Il festival delle oltre cento associazioni riunite nel network ‘ Ditelo Sui Tetti ’, concluso da Alfredo Mantovano ed Eugenia Roccella con il segretario di stato Pietro Parolin, ha consentito al governo di stabilire un canale privilegiato con una parte importante del laicato cattolico. L’impegno assunto è quello di rispettare l’antropologia cristiana in modo ragionevole, senza mettere in discussione le leggi vigenti, ma prestando attenzione alle cure palliative, all’orientamento del servizio sanitario nella prossima legge sul fine vita, alla promozione della famiglia, alla libertà delle scelte educative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’analisi: una risorsa chiamata ‘laicato cattolico’

