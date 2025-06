L' ambizione di Yamal | Voglio vincere il Mondiale e la Champions con il Barcellona

Il mio desiderio per i 18 anni è di raggiungere l'apice del calcio, conquistando sia il Mondiale che la Champions League con il Barcellona. Yamal non si ferma davanti a nulla: la sua ambizione di vincere grandi titoli e lasciare un'impronta indelebile nel calcio mondiale è più viva che mai. La strada è tracciata, e il giovane talento ha tutte le carte in regola per realizzare i suoi sogni.

Barcellona, 19 giugno 2025 – Lamine Yamal non si pone freni. Dopo una stagione che l'ha visto vincere da protagonista l'Europeo con la Spagna e la Liga, la Supercoppa Spagnola e la Coppa del Re con il Barcellona, il giovane talentino blaugrana ha ancora fame di vittorie, a partire da subito. Nel documentario “Inside Barça”, l'ala spagnola ha parlato degli obiettivi futuri, sia con il club che con la sua nazionale: “Il mio desiderio per i 18 anni è continuare ad avere tutto ciò che avevo a 16 e 17 anni, oltre che i titoli che mi mancano, soprattutto il Mondiale con la Spagna. Voglio dire ai tifosi del Barcellona che lotteremo per la Champions League, ma non nei prossimi anni: voglio vincere subito”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L'ambizione di Yamal: “Voglio vincere il Mondiale e la Champions con il Barcellona”

