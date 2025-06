L’altra faccia di Basket City | Bologna 2016 verso l’addio Francesco Francia e Stars virano sui giovani Costi di gestione sponsor in fuga e pochi impianti Così il mondo Minors vede tante società a rischio

Mentre la Virtus Bologna celebra il suo 17° scudetto, il mondo dei settori giovanili di Basket City attraversa un momento di crisi. Costi, tasse e impianti insufficienti mettono a rischio numerose società, minando il cuore pulsante del basket italiano. È un paradosso che, tra luci e ombre, il settore minors sia ancora la vera anima di questa cultura sportiva. La sfida consiste nel trovare un equilibrio che permetta di preservare il talento e la passione che rendono unico il nostro basket.

Se da un lato luccica l'oro di una Virtus campione d'Italia per la diciassettesima volta, dall'altro non è brillante lo stato di salute dell'universo 'minors', quello che conta, considerando le sole prime squadre, 83 club sul territorio dalla B Nazionale alla Divisione Regionale 3 (l'ex Prima Divisione) e che arricchisce e tiene vivo più che mai il bacino di Basket City. Un paradosso che fra costi di gestione, tasse, disponibilità di spazi e sponsorizzazioni via via minori, rischiano di esaurire una parte consistente del patrimonio sportivo, culturale della Città Metropolitana. Nei giorni scorsi ha avuto risalto l'aut aut del presidente del Bologna 2016 Rossano Guerri (B Interregionale), tra i club più innovativi del territorio grazie a una politica che in 9 anni ha lanciato giovani talenti in ambito sportivo e che ha inserito tanti giocatori nel mondo del lavoro.