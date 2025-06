L' alcol le chat gli insulti Vi racconto i retroscena della notte d' orrore in via Varchi

In una notte di orrore in via Varchi, il racconto dei retroscena svela un dramma che ha sconvolto la comunità. Tra alcol, chat e insulti, emergono dettagli sconvolgenti: l’omicidio della compagna, annunciato da una relazione ormai finita, e quello della suocera, che aveva cercato di proteggere la figlia. Un duplice delitto perpetrato da un uomo capace di intendere e volere, aggravato da circostanze agghiaccianti. La verità emerge lentamente, lasciando tutti sgomenti...

L'omicidio della compagna è stato dettato dal fatto che la relazione con lei era ormai al termine, quello della suocera perché quest'ultima aveva cercato di proteggere la figlia. Non solo, l'assassino era in grado di intendere e volere, con l'aggravante di aver perpetrato il duplice delitto in un.

