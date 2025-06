L’Al Hilal di Inzaghi è squadra vera la più credibile tra quelle non europee Athletic

L’Al Hilal di Inzaghi sta conquistando il mondo del calcio, dimostrando di essere molto più di una semplice squadra emergente. Con un passato ricco di successi e una determinazione invidiabile, questa formazione saudita si sta facendo notare nel panorama internazionale, mettendo in discussione le gerarchie tradizionali. Dopo l’esordio nel Mondiale per Club contro il Real Madrid, la domanda sorge spontanea: può questa squadra diventare una vera potenza globale?

“ Athletic ” esalta l’Al Hilal di Simone Inzaghi dopo l’ottima prova al debutto nel Mondiale per Club contro il Real Madrid (1-1). Lo fa definendola una squadra competitiva – il che è sembrato anche a noi – e dedicandogli un lungo approfondimento. Ve ne proponiamo un estratto. The Athletic sull’Al Hilal di Inzaghi. “L’Al Hilal non è una squadra emergente. È stata fondata nel 1957 e ha vinto la Champions League asiatica quattro volte. Ma si tratta pur sempre di una squadra emergente in una competizione per top club. Nonostante il ritorno di Neymar in Brasile, l’undici titolare schierato dall’Al Hilal è comunque costato la ragguardevole cifra di 350 milioni di euro (299,3 milioni di sterline; 401,6 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it