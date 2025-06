Lakers ceduti dopo 46 anni 10 miliardi per un’icona

Dieci miliardi di dollari, una montagna di soldi anche per l'NBA. E' la cifra per la quale stanno per passare di mano i Los Angeles Lakers. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Lakers ceduti dopo 46 anni, 10 miliardi per un’icona

NBA, la squadra icona dei Los Angeles Lakers cambia padrone per la somma record di 10 miliardi di dollari - I Los Angeles Lakers, simbolo indiscusso del basket mondiale, stanno per cambiare volto: la famiglia Buss cede la maggioranza della squadra per la cifra record di 10 miliardi di dollari.

Basket, i Los Angeles Lakers ceduti dopo 46 anni per 10 miliardi di dollari Diventano così la franchigia professionistica più quotata nella storia degli Stati Uniti

La famiglia Buss cede la maggioranza dopo 46 anni di storia. #Lakers #NBA

