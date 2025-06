L’AIEA | Non ci sono prove che l’Iran stia sviluppando una bomba atomica

L’incertezza e le tensioni geopolitiche persistono, ma recenti rapporti dell’AIEA offrono un quadro rassicurante: attualmente, non ci sono prove che l’Iran stia sviluppando una bomba atomica. La comunità internazionale resta vigile, ma questa notizia potrebbe rappresentare un passo verso maggiore stabilità e dialogo. È fondamentale monitorare gli sviluppi futuri per comprendere appieno le intenzioni di Teheran e mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il parere dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha affermato che non esistono prove concrete che l’Iran stia portando avanti un programma nucleare per la costruzione di una bomba atomica. In una dichiarazione rilasciata dal direttore generale Rafael Grossi, è stato sottolineato che, sebbene non ci siano evidenze di un programma sistematico per la fabbricazione di armi nucleari, potrebbero esserci attività nascoste che potrebbero sfuggire agli ispettori internazionali. Le dichiarazioni di Grossi. Durante un’intervista con Christiane Amanpour per CNN, Grossi ha spiegato che l’Iran possiede materiale nucleare sufficiente per sviluppare una bomba, ma ha precisato che la produzione di un’arma nucleare richiede passaggi aggiuntivi che non avverranno nel breve periodo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com