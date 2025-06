L’Aiea | Non ci sono prove che l’Iran stia costruendo la bomba atomica

Recentemente, l'Aiea ha sgombrato il campo da ogni sospetto riguardo al programma nucleare dell'Iran, affermando che non ci sono prove di un progetto sistematico per la bomba atomica. Questa dichiarazione mette in discussione le recenti accuse di Israele e apre un nuovo capitolo nella complessa vicenda geopolitica della regione. Ma le incognite rimangono: cosa si nasconde realmente dietro le attivitĂ nucleari iraniane?

L’Aiea dice che non ci sono prove di un programma sistematico per una bomba da parte dell’Iran. E smentisce quindi l’annuncio di Israele sulla motivazione dell’attacco all’Iran. «Potrebbero esserci attivitĂ nascoste che sfuggono ai nostri ispettori e ne saremmo all’oscuro. Quello che abbiamo riportato è che non abbiamo prove di un programma sistematico per una bomba», ha detto il direttore generale dell’Agenzia Atomica Internazionale Rafael Grossi a Christiane Amanpour della Cnn. L’atomica e l’Iran. Amapour chiede a Grossi di spiegare perchĂ© Israele parla di una bomba mentre le intelligence occidentali smentiscono che Teheran sia pronta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: prove - iran - aiea - sono

Attacco,Iran:"Prove concrete sugli Usa" - In un clima di crescente tensione mediorientale, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi svela accuse senza precedenti contro gli Stati Uniti.

dr.Grossi ma se non ci sono le prove di uno sforzo dell’#Iran per avere la bomba atomica,perché ha redatto quel rapporto AIEA che #Netanyahu ha usato come pretesto per bombardare Iran? Dr. Grossi ha visto che è scoppiata una guerra? Dr. Grossi cosa pu Vai su X

Direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi: “Non abbiamo osservato prove che indichino un movimento strutturato verso la produzione di armamenti nucleari da parte dell’Iran." E questi si fanno pure la foto e rilasciano anche le dichiarazioni a pappardella do Vai su Facebook

L'Aiea: Mai detto che l'Iran stia costruendo l'atomica. Media: Trump approva i piani di attacco; L’Aiea: “Non ci sono prove che l’Iran abbia la bomba”; Il capo dell'AIEA Rafael Grossi: Nessuna prova che l'Iran si stesse dotando di un'arma nucleare.

L’Aiea: “Non ci sono prove che l’Iran abbia la bomba” - Quello che abbiamo riportato è che non abbiamo prove di un programma sistematico per una bomba”. Segnala ilfattoquotidiano.it

Grossi, AIEA: "Nessuna prova che l'Iran lavori a un'arma atomica" - “Mai detto che l'Iran stia costruendo la bomba nucleare”, ha detto il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, nell'intervista a Christiane Amanpour. msn.com scrive