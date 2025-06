L' aggressione del vigile del fuoco a Brancaccio mobilitazione unitaria dei sindacati del comando di Palermo

Un grave episodio scuote il cuore di Palermo: l'aggressione al vigile del fuoco di Brancaccio ha scatenato una mobilitazione unitaria dei sindacati, che condannano fermamente l'accaduto e esprimono solidarietà al collega coinvolto. In una lettera ufficiale, le organizzazioni richiamano l'importanza di rafforzare la tutela e il rispetto per chi lavora al servizio della comunità. È fondamentale che si faccia chiarezza e si promuova un ambiente di rispetto e sicurezza per tutti.

Condanna e solidarietà unitaria delle organizzazioni sindacali in seguito all'aggressione subita dal vigile del fuoco coordinatore del distaccamento di Brancaccio. In una lettera trasmessa alla prefettura, al comando provinciale dei vigili del fuoco e alla direzione regionale Sicilia, al.

