Ladro scoperto usa spray urticante

Un ladro che, sorpresa delle sorprese, si è trovato a dover fronteggiare un intervento inaspettato. Entrato negli uffici comunali di Lograto con l’intento di rubare, ha avuto la sgradita visita dal sindaco Gianandrea Telò e da un assessore, che sono stati aggrediti. La sua fuga, tuttavia, non è andata secondo i piani grazie all’uso improvviso di spray urticante. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme.

Si è recato in Comune a Lograto per rubare negli uffici, ma è stato colto sul fatto dal sindaco del paese Gianandrea Telò e da un assessore, che sono stati aggrediti. I fatti sono accaduti ieri in mattinata, quando il Comune era aperto ma non tutti i locali erano occupati. Per questo motivo riuscire ad entrare per il malintenzionato è stato semplice. Probabilmente non si aspettava di contrare qualcuno e meno che meno i rappresentanti della cittadinanza, che nel rendersi conto che quello incontrato non era un utente, hanno provato a fermarlo. Il malvivente, invece non si è affatto calmato e, nel tentativo di fuggire, ha reagito spruzzando spray al peperoncino contro i due amministratori, creando momenti di tensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladro scoperto usa spray urticante

In questa notizia si parla di: ladro - scoperto - spray - urticante

Furto in un centro sportivo a Bologna, scoperto ladro tra la siepe: arrestato con le banconote in mano - Una scena da film si è svolta a Bologna, dove un 41enne sorpreso tra le siepi di un centro sportivo ha tentato di fuggire con le banconote in mano.

Ladro scoperto usa spray urticante; Esce di casa e trova un uomo che rovista nella sua auto: il ladro tenta di fuggire spruzzando dello spray urticante. Espulsione per un 35enne; Spray al peperoncino: posso usarlo per difendermi da un’aggressione?.

Ladro scoperto usa spray urticante - Si è recato in Comune a Lograto per rubare negli uffici, ma è stato colto sul fatto dal sindaco del paese Gianandrea Telò e da un assessore, che sono stati aggrediti. Segnala ilgiorno.it

Lograto, ladro sorpreso a rubare spruzza spray urticante contro sindaco ed assessore - L'uomo è stato sorpreso all'interno del municipio, in via Gezio Calini e, per aprirsi una via di fuga, ha spruzzato il gas irritante. Si legge su quibrescia.it