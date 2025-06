Ladro acrobata si arrampica sul balcone ma viene messo in fuga dal proprietario di casa

Una scena da film si è svolta nei giorni scorsi in via Verdi ad Aversa, quando un ladro acrobata, con il volto coperto e abilità sorprendenti, si è arrampicato fino al secondo piano di un'abitazione. Ma il suo tentativo di furto è stato fermato sul nascere dal tempestivo intervento del proprietario di casa, che lo ha messo in fuga. Una dimostrazione di coraggio e prontezza che ha sorpreso tutti e sottolinea l'importanza della vigilanza.

Ladro acrobata si arrampica fino al secondo piano ma viene messo in fuga dal proprietario di casa. E’ accaduto nei giorni scorsi in via Verdi ad Aversa dove un malfattore, con il volto coperto, si è arrampicato su alcuni tubi raggiungendo il balcone di un’abitazione al secondo piano. Una. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ladro acrobata si arrampica sul balcone ma viene messo in fuga dal proprietario di casa

In questa notizia si parla di: ladro - acrobata - arrampica - balcone

Case "razziate", ladro acrobata condannato dal giudice a 2 anni e 4 mesi - Un ladro acrobata di 34 anni è stato condannato a 2 anni e 4 mesi per una serie di furti audaci a Treviso.

Ladro acrobata si arrampica sul balcone ma viene messo in fuga dal proprietario di casa; Aversa. Ladro acrobata si arrampica sul balcone ma viene messo in fuga; Cirò Marina, ladro acrobata si arrampica sui balconi di un condominio: il video diventa virale. Indaga.

Ladro acrobata visto arrampicarsi sul balcone dai residenti, arrestato - Bologna, 26 novembre 2023 – Si arrampica sul balcone di un condominio in via Togliatti e tenta di forzare una portafinestra, ladro acrobata colto sul fatto e arrestato dalla polizia. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Nerviano, ladro acrobata si arrampica fino al quarto piano e ruba in appartamento - L’episodio è accaduto pochi giorni fa a Nerviano e il ladro - Scrive ilgiorno.it