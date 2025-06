Ladri in casa di Nardella il jack russel Ginger abbaia e li mette in fuga E il Pd scopre la legittima difesa canina…

Nel mondo della sicurezza domestica, il Pd si distingue con un'idea originale e simpatica: affidarsi ai cani di casa come primi difensori contro i ladri. Come nel caso di Dario Nardella, che con il suo coraggioso Jack Russel Ginger ha messo in fuga i malintenzionati, dimostrando che anche un cane può essere un vero alleato. Un modo astuto e affettuoso per proteggere ciò che più importa, perché...

Sul tema sicurezza il Pd è avanti, molto avanti: p unta tutto sui cuccioli di cane di casa, messi in giardino a presidiare le case dai possibili furti. Come nel caso dell’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, attuale europarlamentare, che grazie al suo coraggioso “jack russel” di nome Ginger ha sventato un colpo nella sua villa con giardino. Si scherza, ovviamente, ma il fatto è vero. A riferirlo stamani è il quotidiano La Nazione. Il colpo risalirebbe alla notte tra sabato e domenica scorsi: in casa, quando sono entrati i ladri, non c’era nessuno. Nel giardino di casa Nardella c’era invece il cane Ginger. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ladri in casa di Nardella, il jack russel Ginger abbaia e li mette in fuga. E il Pd scopre la legittima difesa canina…

