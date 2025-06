L’ad di Amazon | L’uso dell’intelligenza artificiale ridurrà la nostra forza lavoro

Amazon abbraccia l’intelligenza artificiale, promettendo innovazione e efficienza, ma allo stesso tempo solleva interrogativi sul futuro dell’occupazione. L’amministratore delegato Andy Jassy spiega che l’uso dell’IA potrebbe portare a una riduzione della forza lavoro in alcune aree, mentre ne richiederà di nuove in altre. Un’evoluzione inevitabile che apre le porte a un nuovo modo di lavorare, più smart e tecnologicamente avanzato.

L’amministratore delegato di Amazon avverte che con l’ intelligenza artificiale il colosso delle vendite al dettaglio si attende una riduzione della forza lavoro. Andy Jassy, in una comunicazione ai dipendenti riportata dal Financial Times, ha spiegato che il gruppo sta usando l’IA nelle sue attività e avrà bisogno di meno posti di lavoro in alcune divisioni e più posti in altre. “È difficile sapere esattamente il saldo netto nel tempo, ma nei prossimi anni ci aspettiamo una riduzione della forza lavoro”, ha detto il ceo, grazie ai guadagni in termini di efficienza derivanti dall’uso estensivo dell’AI in tutta l’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ad di Amazon: “L’uso dell’intelligenza artificiale ridurrà la nostra forza lavoro”

