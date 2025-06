L' acqua torna potabile | revocato il divieto di utilizzo

Finalmente, il rinnovato cielo di Santa Maria a Vico splende di nuovo di azzurro e sicurezza. Dopo settimane di incertezza, l'acqua torna potabile e il divieto di utilizzo viene revocato. Un sospiro di sollievo per tutti i cittadini che ora possono riprendere le loro abitudini quotidiane con serenità . La speranza di un futuro più sicuro si affaccia all’orizzonte, pronti a lasciarsi alle spalle questa difficile fase.

