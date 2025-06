L’accetta caduta e poi ripresa per continuare a infierire | così Filippo ha ucciso la madre

Un dramma familiare sconvolgente si dipana a Lecce, dove Filippo, in un gesto di inaudita violenza, ha ucciso la madre dopo un alterco. La scena, tremenda e cruda, si è conclusa con un'azione che lascia sgomenti: mentre l’accetta cadeva, lui non si è fermato, continuando a infierire senza pietà . La tragica escalation di violenza ci costringe a riflettere sulle fragilità umane e sui segnali spesso ignorati.

LECCE – Dopo il primo colpo al petto, la madre è crollata sul divano. E, sarà stato per la forza usata, o perché incredulo di quanto appena fatto, l’accetta è scivolata di mano al figlio. Il quale, però, non ci ha pensato un solo istante: l’ha raccolta dal pavimento e ha ripreso a infierire. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - L’accetta caduta e poi ripresa per continuare a infierire: così Filippo ha ucciso la madre

