L’accesso rapido a Gemini Live tramite swipe è in rollout per tutti

Google ha appena semplificato la tua esperienza con Gemini Live, introducendo un accesso rapido tramite swipe verso destra. Questa novità , già in rollout per tutti, rende più immediato e intuitivo il modo di esplorare le funzionalità dell’app, migliorando notevolmente l’usabilità . Se desideri scoprire come questa innovazione può rivoluzionare il tuo modo di interagire con Gemini Live, continua a leggere e lasciati sorprendere!

Google ha recentemente rilasciato (lato server) una piccola novità : ora gli utenti possono accedere a Gemini Live con uno swipe verso destra. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’accesso rapido a Gemini Live tramite swipe è in rollout per tutti

