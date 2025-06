L' Academy per giovani campioni a costo zero | anche Ljubicic e Tartarini nel progetto

Se sogni di diventare un campione, questa è la tua occasione! L’academy per giovani talenti si apre a nuovi orizzonti, con la partecipazione speciale di Ljubicic e Tartarini. Sei nato nel 2011 o 2012? Non perdere il bando: sei posti disponibili per un percorso tecnico gratuito, seguito da coach e preparatori di livello internazionale. Preparati a scrivere il tuo futuro nel mondo dello sport!

Aperto il bando che consentirà a 6 ragazzi e 6 ragazze, nati nel 2011 e 2012, di accedere a un percorso tecnico gratuito seguiti da coach e preparatori di livello mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Academy per giovani campioni a costo zero: anche Ljubicic e Tartarini nel progetto

In questa notizia si parla di: academy - giovani - campioni - costo

Giovani tecnici digitali al servizio dello Stato, Zangrillo spalanca le porte agli ITS Academy: “Basta con l’immagine del posto fisso, puntiamo sui giovani” - Nel nuovo Decreto PA, approvato dal Parlamento, si segna una svolta significativa per i giovani diplomati degli ITS Academy.

Mentre impazza il ciclomercato e le squadre cercano campioni più o meno giovani, dalla Toscana arriva una notizia che vale un bel ragionamento. Dal 2026 MMichele Bartolimetterà in strada la sua MB Academy. Un progetto che partirà dai giovanisssimi e ne Vai su Facebook

L'Academy per giovani campioni a costo zero: anche Ljubicic e Tartarini nel progetto; L’assessore Carretta incontra i giovani campioni della Taekwondo Greco Academy; Valentino Rossi e la sua Academy: quanto bisogna pagare per correrci.

Rafael Nadal Academy, come funziona la scuola dei campioni? - La Rafael Nadal Tennis Academy è sicuramente una delle strutture dedicate alla crescita dei nuovi campioni più all’avanguardia del mondo. Da tennisfever.it

Quanto chiede Valentino Rossi per l’iscrizione nella sua Academy? Ecco quanto devono “sborsare” i giovani piloti - Dopo essersi ritirato dalle scene Valentino Rossi ha deciso di aprirsi una scuola dove negli anni sono stati allevati straordinari campioni. Lo riporta allaguida.it