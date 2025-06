L' abbraccio alla storica prof che va in pensione Tra i suoi alunni anche un giocatore della Juve

Una docente molto amata e stimata da generazioni di studenti, tra cui anche un giovane talento della Juventus, che ricorderanno sempre il suo insegnamento con affetto. La festa per il pensionamento della professoressa Felicita Tavola ha celebrato non solo una lunga carriera dedicata all’educazione, ma anche l’affetto profondo che ha saputo suscitare nel cuore di tutti. Un arrivederci, quindi, a una professionista che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità e nei suoi alunni.

Festa per il pensionamento della professoressa Felicita Tavola, storica docente di inglese del territorio lecchese e in particolare della Valle San Martino. Dopo anni di insegnamento a Carenno, poi a Galbiate e quindi a Torre de' Busi, potrĂ ora godersi il meritato riposo una docente molto.

