La Ztl non si tocca Rabbia in via Ducale | Con noi è sempre no

La vicenda della ZTL in via Ducale accende ancora una volta le polemiche tra cittadini e amministrazione. Il comitato del Rione Clodio si sente preso in giro, nonostante le proposte di modifica e l'apertura al dialogo. La frustrazione cresce, perché sembra che nessuno voglia ascoltare le esigenze reali di chi abita e lavora in zona. È ora di chiedersi: fino a quando questa situazione rimarrà irrisolta?

"La certezza è di essere stati presi in giro ancora una volta". Amara constatazione quella del comitato del Rione Clodio dopo l’incontro con l’assessore Mattia Morolli in merito alla Ztl che riguarda via Ducale. Il comitato aveva proposto alcune modifiche, incluso un aumento della Ztl in alcuni orari diurni. Qualche ora, una proposta ben lontana da costosi tunnel. Ma la risposta, spiegano dal comitato, è sempre la medesima: un muro. "A fronte del rifiuto alle nostre richieste al di là di ogni ragionevole motivazione, la questione del Corso d’AugustoRione è un simbolo, l’emblema di un modo di governare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Ztl non si tocca. Rabbia in via Ducale: "Con noi è sempre no"

