La Yuasa Battery è già proiettata nel futuro

La Yuasa Battery 232 si proietta nel futuro, simbolo di energia e affidabilità. Con un solo tassello mancante, il roster della squadra si rafforza ulteriormente, pronto a conquistare la prossima stagione in Superlega. L’ultimo nome è Dragan Santkovic, già annunciato ufficialmente, che promette di portare forza e talento. La squadra si avvicina così alla perfezione, pronta a scrivere nuove emozionanti pagine di successo.

Un solo tassello ufficiale per completare un roster già definito e rinnovato per metà, in vista della seconda stagione consecutiva in Superlega. All’appello manca solo una casella nel reparto dei centrali che dovrebbe essere annunciata proprio in queste ore anche se non ci sono grossi dubbi al riguardo, visto che in pratica alcune settimane fa si è auto-presentato in una intervista ai canali ufficiali di Modena. Parliamo di Dragan Santkovic che dopo cinque anni di Modena torna nelle Marche, ormai sua regione adottiva per sposare il progetto targato Yuasa Battery. A quel punto tutto l’organico sarà assolutamente svelato per la gioia del popolo della Yuasa Battery che però sta già fremendo per l’imminente apertura della campagna abbonamenti in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it