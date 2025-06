La volta buona il dramma di Adriano Pappalardo | Cacciato di casa da papà

di intraprendere la carriera musicale, cacciandolo di casa e mettendo in dubbio il suo sogno. Un racconto intenso che dimostra come la passione possa superare ogni ostacolo. La sua storia di determinazione e coraggio ispirerà sicuramente molti spettatori. È un esempio di come, nonostante le avversità , la vera forza risieda nella volontà di non arrendersi mai.

Siamo ancora nello studio de La volta buona, il salottino televisivo di Caterina Balivo in onda il pomeriggio su Rai 1. La conduttrice ha accolto un ospite d’eccezione: Adriano Pappalardo, l'icona di Ricominciamo. Nel corso dell’intervista, l’artista ha ripercorso i momenti difficili delle sue origini musicali, ricordando quanto fosse complicato affermarsi senza l’appoggio della famiglia. Il padre, infatti, non accettò la sua decisione di tentare la carriera di cantante, tanto che arrivò a cacciarlo di casa. “Continuava a dirmi che la gente gli diceva che aveva un figlio pazzo. Io giĂ a 16 anni ho capito che dovevo cantare e l’incontro con Lucio Battisti è stato fondamentale”, ha rivelato l'artista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Š Liberoquotidiano.it - La volta buona, il dramma di Adriano Pappalardo: "Cacciato di casa da papĂ "

