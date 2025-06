La vocazione per l’ospitalità è condizione necessaria ma non più sufficiente

Se ci si chiedesse quali siano le competenze, potremmo dire soft skills, imprescindibili per lavorare nel mondo dell'ospitalità, i protagonisti dell'hackathon dell'edizione 2025 del Festival di Gastronomika risponderebbero empatia, spontaneità e ascolto attivo. Manager, responsabili marketing e cuochi sono alcune delle figure che hanno animato il tavolo dedicato a questo settore, declinato in ambito hôtellerie. C'è chi è nato in albergo e ha ricevuto il passaggio di testimone dalla famiglia, chi si è avvicinato a questo mondo da grande e chi l'ha scelto fin da subito per la sua carriera. Nonostante ci siano persone con mansioni, identità lavorative e routine molto differenti, al tavolo si è percepita la condivisione di valori comuni, come la volontà di far star bene l'altro ed esserne al servizio, ma anche la passione per un lavoro dinamico e l'impegno di portare avanti un sapere e un'idea di accoglienza che richiami un senso di famigliarità.