LA VITA NORMALE di Yasmina Reza | recensione

unione di curiosità e introspezione, immergendoci in un universo fatto di frammenti di vita quotidiana e profonde riflessioni. Yasmina Reza, con la sua sensibilità unica, ci guida attraverso storie che svelano le sfumature dell’esistenza e le imperfezioni che la rendono autentica. Questo libro di Yasmina Reza si legge con una facilità coinvolgente, lasciando il lettore riflettere sulla propria vita e sui processi che la definiscono.

L'autrice e drammaturga francese di fama internazionale Yasmina Reza torna in libreria con La vita normale ( Adelphi, traduzione di Davide Tortorella ), restituendoci una carrellata di frammenti di vita, ricordi e quotidianità che si alternano ai processi nei tribunali che l'autrice ha seguito per anni in giro per la Francia. "A essere sotto processo è la vita. La sua imperfezione".