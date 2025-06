La Virtus Segafredo Bologna ha portato la coppa del campionato ad Achille Polonara ricoverato all' ospedale Sant' Orsola Malpighi per una leucemia mieloide

La Virtus Segafredo Bologna ha scritto un capitolo di solidarietà e vicinanza, portando la coppa del campionato italiano a Achille Polonara, ricoverato per una leucemia mieloide all’ospedale Sant’Orsola Malpighi. Un gesto che va oltre il basket, dimostrando quanto il cuore dello sport possa unire e sostenere chi affronta sfide difficili. La vittoria in campo si arricchisce ora di un messaggio di speranza e solidarietà.

L a Virtus Segafredo Bologna, che ieri a Brescia ha vinto per la diciassettesima volta il campionato italiano di pallacanestro, ha portato la coppa del campionato ad Achille Polonara, il giocatore bianconero di 33 anni ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi per una leucemia mieloide. Leggi anche › Leucemia mieloide: cos’è la malattia di Polonara e quali sono i sintomi “Te l’avevamo promesso e te l’abbiamo portata. Forza Achille”, ha scritto la societa’ bolognese sui social. In una foto pubblicata sul profilo Facebook della Virtus Segafredo Bologna, si vedono tre giocatori bianconeri in posa insieme a Polonara muniti di mascherina: si tratta del capitano Marco Belinelli, probabilmente prossimo al ritiro, del miglior giocatore delle finali, l’MVP Toko Shengelia, che lascera’ Bologna in direzione di Barcellona, e di Alessandro Pajola, anconetano come Polonara. 🔗 Leggi su Iodonna.it