La tv lineare sbarca su Netflix Francia, rivoluzionando il modo di fruire dei contenuti. La sfida tra tradizione e innovazione si fa sempre più intensa: Netflix, infatti, punta a integrare la tv tradizionale con lo streaming di ultima generazione, creando un ibrido che potrebbe cambiare per sempre il panorama televisivo. Dall’estate 2026, questa collaborazione con TF1 promette di offrire un'esperienza senza precedenti, dove il passato e il futuro si incontrano sullo stesso schermo.

Lo streaming è la nuova frontiera della tv, almeno nell’immaginario collettivo. Perchè nella realtà, il nuovo non avanza senza aggrapparsi al vecchio. Se ad esempio, con buona pace di RaiPlay, su Netflix Italia è già sbarcato Gerri (e da oggi pure Mare Fuori 5), su Netflix Francia si va oltre, preparandosi ad inaugurare una partnership “ unica nel suo genere ” con il gruppo TF1. Dall’estate 2026 saranno infatti disponibili sulla piattaforma sia lo streaming in diretta di TF1, primo canale francese quanto ad ascolti, nonchè i contenuti on demand di TF1+. TF1 e TF1+ su Netflix Francia dall’estate 2026: le dichiarazioni dei manager. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La tv lineare sbarca su Netflix Francia

