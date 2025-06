La transizione energetica tra innovazione e conservazione Un binomio possibile?

La transizione energetica, tra innovazione e conservazione, potrebbe sembrare un paradosso, ma in realtà rappresenta una sfida affascinante e possibile. Mentre il mondo si confronta con l’evoluzione delle auto elettriche, le ambiguità della Cina e il ritorno del nucleare, Italia compresa, il riassetto planetario richiede equilibrio e lungimiranza. Qualche spunto illuminante è stato offerto dai relatori intervenuti presso il...

Transizione e conservazione dell’esistente. Sembra un controsenso, ma forse non lo è. Tra l’avanzata dell’auto elettrica, una Cina dal doppio volto (emissioni da una parte, tecnologia green dall’altra) e ritorno del nucleare al centro del villaggio, Italia inclusa, il riassetto energetico planetario è ancora tutto da scrivere. Ma bisogna farlo con equilibrio e testa. Qualche spunto in merito hanno provato a darlo i relatori intervenuti presso il Centro studi americani, in occasione dell’evento, organizzato con il World energy council (Wec) e Nazione Futura, “La transizione energetica: tra conservazione e innovazione”. 🔗 Leggi su Formiche.net