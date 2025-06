La tragedia dei Giacomi | la morte si prese in poche ore il portiere e i suoi fratelli

La tragedia dei Giacomelli scuoteva profondamente il cuore di tutti. In poche ore, la morte si portò via il portiere Mario e i suoi fratelli, lasciando un vuoto incolmabile. Nel 1977, Mario ricevette la notizia che avrebbe cambiato la sua vita: Antonio, suo fratello, aveva perso la vita nei campi. Lui e Gianni rimasero a vegliare sul corpo tutta la notte, ma alla luce dell’alba...

Mario, portiere di scuola veronese, nel 1977 ricevette la più brutta delle notizie: suo fratello Antonio si era spento lavorando nei campi. Lui e Gianni lo vegliarono di notte, ma la mattina dopo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La tragedia dei Giacomi: la morte si prese in poche ore il portiere e i suoi fratelli

In questa notizia si parla di: portiere - tragedia - giacomi - morte

La tragedia dei Giacomi: la morte si prese in poche ore il portiere e i suoi fratelli; Giacomi, un destino crudele; Monte San Vito / Due comunità in lutto per la morte di Giacomo Novembre.

Sconvolgente lutto nel calcio: addio al portiere - Tragedia nel calcio inglese: il portiere James Hitchcock, 28 anni, è morto dopo un’aggressione. Lo riporta msn.com

Belgio, portiere muore dopo aver parato un rigore: la tragedia di Arne Espeel - Ancora da stabilire le cause della morte "Siamo tutti estremamente colpiti", ha commentato il Winkel Sport B. Riporta tg24.sky.it